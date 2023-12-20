AMD будет оснащать два суперкомпьютера в Германии

AMD добилась двух значимых побед в области суперкомпьютеров в Германии, внедрив свои передовые чипы, такие как Instinct MI300A, в системы "Hunter" и "Herder".

Сотрудничество между AMD, HPC и Штутгартским университетом направлено на ускорение разработки высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта в регионе. Две суперкомпьютерные системы, Hunter и Herder, разрабатываются с целью значительного повышения возможностей в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Ожидается, что Hunter, планируемый к функциональной готовности в 2025 году, и Herder, представляющий собой экзафлопсную систему, запланированную к развертыванию в 2027 году, будут обеспечивать передовую инфраструктуру для различных отраслевых приложений, включая искусственный интеллект (ИИ) и высокопроизводительный анализ данных (HPDA). Проект "Hunter и Herder" будет финансироваться несколькими правительственными организациями, и его общая стоимость оценивается в 115 миллионов евро.

Суперкомпьютер Hunter будет оснащен суперкомпьютерным шкафом HPE Cray EX4000, включая 136 узлов с высокопроизводительными межсетевыми соединениями HPE Slingshot. Он будет использовать новейшие ускорители AMD MI300A, объединяющие графические процессоры, центральные процессоры и память HBM. Применение процессоров AMD Instinct MI300A позволит повысить пиковую производительность Hunter до 39 петафлопс, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущим суперкомпьютером Hawk.

Технические характеристики процессоров AMD MI300A Instinct включают 8 ядер и 16 потоков на каждый CCD, общее количество 24 ядра и 48 потоков на активном кристалле. Также присутствует 24 МБ кэш-памяти второго уровня и 32 МБ отдельной кэш-памяти на CCD. Эти инновационные процессоры от AMD представляют собой важный элемент стремления к созданию экзафлопсных суперкомпьютеров.

С появлением суперкомпьютера Hunter в 2025 году и растущей вычислительной мощности в Евросоюзе, особенно с разработкой суперкомпьютера JUPITER, ориентированного на экзафлопсные вычисления, следующие этапы развития в этой области предвещают интересные возможности в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.