AMD объединиться с Samsung для создания процессоров поколения Zen 5C

По последним утечкам, ожидается, что AMD воспользуется технологическим процессом Samsung 4-нм и TSMC 3-нм для создания своих чипов следующего поколения, что подтверждается новым кодовым названием Prometheus.

Полученные данные от gamma0burst, основанные на профилях и проектах сотрудников в LinkedIn, указывают на использование AMD технологических узлов TSMC N3 (3-нм) и Samsung 4-нм для разработки своих следующих IP-адресов. Хотя AMD ранее планировала использовать обе технологии для базовой архитектуры Zen 5, компания ранее ориентировалась на TSMC для производства.

Существовала информация о возможном переносе AMD на производство части продукции на Samsung с использованием их 4-нм техпроцесса, однако масштабы этого события оставались неизвестными. Недавние отчеты указывают на маловероятность того, что AMD производит крупные IP на 4-нм Samsung, хотя конкретные планы компании остаются неясными до официальных подтверждений со стороны AMD.

Кроме того, в утечке упоминается новое кодовое имя — Прометей. Учитывая предыдущие кодовые имена Zen 4, Zen 5 и Zen 6, где Zen 4C обозначается как Дионис, есть вероятность, что Прометей может быть кодовым именем для ядра Zen 5C.

Zen 4 (5nm) - Persephone

Zen 4C (5nm) - Dionysus

Zen 5 (3nm) - Nirvana

Zen 5C (3nm?) - Prometheus?

Zen 6 (2nm) - Morpheus

Ожидается, что архитектуры ядер AMD Zen 5 и Zen 5C будут внедрены в 2024–2025 годах и будут использоваться в различных продуктовых линейках, таких как Strix Point (ноутбуки Ryzen), Granite Ridge (Ryzen Desktop) и Turin (EPYC Server). Подробности о продуктах, вероятно, будут раскрыты на предстоящих мероприятиях, запланированных AMD.