AMD планирует улучшить трассировку лучшей для видеокарт RX 8000 и Sony PS5 Pro

AMD готовится выпустить свои графические процессоры RDNA 4 с улучшенным движком трассировки лучей для видеокарт Radeon RX 8000 и консоли Sony PS5 Pro.

Говорят, что RDNA 4 принесет значительные улучшения в движок трассировки лучей. Эти обновленные RT-блоки планируется использовать в графических процессорах для Radeon RX 8000 и Sony PS5 Pro, запуск которых ожидается в следующем году.

Инсайдер @Kepler_L2 поделился новыми сведениями о модернизациях трассировки лучей в RDNA 4. Вот основные изменения:

Двойной движок пересечения трассировки лучей

Преобразование узла экземпляра RT

64B узел RT

Оптимизация трех пар трассировки лучей

Упрощение обнаружения процедурных узлов через изменение флагов в барицентрическом коде

Улучшение следа BVH

Поддержка RT для OBB и пересечения узлов экземпляра

AMD продолжает бороться с NVIDIA, которая опережает их на поколение в поддержке трассировки лучей. NVIDIA представила эту технологию еще в 2018 году с линейкой Turing (GeForce RTX 20), в то время как AMD начала с RDNA 2 (Radeon RX 6000) только в 2020 году.

Несмотря на выпуск RDNA 2 через год после NVIDIA, они отставали от Turing и им было трудно конкурировать с линейкой Ampere (GeForce RTX 30). С текущими графическими процессорами Ada (GeForce RTX 40), NVIDIA по-прежнему опережает последнюю линейку AMD Radeon RX 7000 (RDNA 3).

Однако с новыми улучшениями в RDNA 4, AMD может существенно усилить свои позиции в трассировке лучей. Более ранние слухи указывают, что Sony PS5 Pro будет использовать эти улучшения, учитывая ожесточенную конкуренцию на рынке консолей. Консоль PS5 Pro будет оснащена специальным графическим процессором RDNA с элементами RDNA 4, такими как обход BVH8, тогда как текущие RDNA 2 и RDNA 3 поддерживают только обход BVH4.

Ожидается, что графические процессоры AMD RDNA 4 появятся в начале 2025 года вместе с видеокартами следующего поколения Radeon RX 8000. Пока известно о двух разрабатываемых чипах, Navi 48 и Navi 44, обозначенных как GFX1201 и GFX1200. Если даты выпуска верны, то их официальный анонс ожидается не скоро.