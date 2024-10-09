AMD покажет на CES 2025 последнюю видеокарту семейства RDNA 3 — Radeon RX 7650 GRE

AMD готовится выпустить новый графический процессор RDNA 3 — Radeon RX 7650 GRE, который станет частью серии Golden Rabbit Edition. По информации от Хоанг Ань Фу, видеокарта дебютирует на выставке CES 2025. Это будет заключительная модель в линейке RDNA 3 перед выходом RDNA 4, который намечен на первый квартал 2025 года.

Хотя точные характеристики пока не разглашаются, стоит напомнить, что AMD уже выпустила две версии Radeon RX 7600: стандартную и XT. Эти модели основаны на ядре Navi 33 с 32 вычислительными блоками, 2048 потоковыми процессорами, 64 блоками ускорения ИИ и 128-битной шиной памяти с модулями на 18 Гбит/с. Версия XT оснащена 16 ГБ памяти и работает на частоте до 2,76 ГГц, в то время как стандартная модель получила 8 ГБ и пиковую частоту 2,66 ГГц. Энергопотребление также различается: 190 Вт у XT и 165 Вт у базовой версии.

Судя по характеристикам RX 7600, AMD вряд ли выпустит третью модель с таким же чипом, однако возможен запуск начального уровня. Исторически серия "GRE" была доступна в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но в последнее время AMD расширяет её географию, включая США и Европу, как это было с RX 7900 GRE. Есть вероятность, что RX 7650 GRE получит урезанный чип Navi 32, что более логично, чем выпуск ещё одной версии на базе Navi 33 с минимальными изменениями.

С учётом того, что RX 7600 и RX 7600 XT уже стоят менее 300 долларов, RX 7650 GRE, скорее всего, тоже будет находиться в этом ценовом сегменте. Это будет интересный ход от AMD, особенно на фоне грядущей серии RDNA 4, которая ориентирована на массовый рынок и бюджетных пользователей. Посмотрим, чем это закончится.