AMD Threadripper PRO 7995WX установил новый рекорд производительности

Процессоры AMD Threadripper PRO продемонстрировали впечатляющие результаты, преодолев барьер в 200 000 баллов в тесте Cinebench благодаря своей выдающейся многопоточной эффективности.

На мероприятии по разгону, проходившем в октябре, AMD установила несколько рекордов производительности своего флагманского процессора Threadripper PRO 7995WX с 96 ядрами и 192 потоками. Этот процессор набрал 184028 баллов в Cinebench R23, 8230 баллов в Cinebench R24 и 1099230 баллов в тестах 7-zip, превзойдя процессоры EPYC Genoa, Intel Sapphire Rapids и Threadripper PRO 5000.

Оверклокер ASUS, Элмор, поднял планку еще выше, разогнав процессор до 6 ГГц на всех 96 ядрах с напряжением питания 1,55 В. Это позволило Threadripper PRO 7995WX достичь рекордных 201501 баллов в тесте Cinebench R23, став первым процессором AMD Threadripper, преодолевшим 200 000 баллов. Интересно, что при максимальной потребляемой мощности 1600 Вт, Threadripper превзошел процессор Intel Xeon W9-3495X, потребляя более чем 50% меньше энергии при более высокой производительности.

Новейшие процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO также проявляют выдающуюся энергоэффективность и температурные характеристики, превосходя процессоры Intel Core i9-14900K в этом отношении. Несмотря на это, основные процессоры AMD и Intel остаются предпочтительным выбором для игровых сборок, но в сценариях с многими графическими процессорами разница в производительности может быть менее заметной.