AMD впервые обогнала Intel по квартальному доходу

AMD впервые обошла Intel по доходам в сегменте центров обработки данных, что стало значимым событием на рынке, где Team Red обходит Intel по продажам, согласно отчетам о доходах.

Это переломный момент, так как Intel долгое время удерживала лидерство в этом секторе. Но теперь AMD показала более высокую выручку в центрах обработки данных по сравнению с Intel, что сигнализирует о возможных изменениях на рынке. По данным SemiAnalysis, в третьем квартале 2024 года AMD заработала 3,549 млрд долларов в сегменте дата-центров, что немного больше показателя Team Blue — 3,3 млрд долларов.

Этот доход учитывает и серверные процессоры, и решения для ИИ. Несмотря на то, что AMD уже лидировала в сегменте ИИ, теперь она укрепляет позиции и в серверном сегменте. Процессоры AMD EPYC получают большее распространение по сравнению с Intel Xeon благодаря более выгодному соотношению производительности и цены. Хотя у Intel Xeon показатели чистой мощности остаются выше, многие компании все же выбирают предложения AMD.

Стоит отметить, что Intel в целом столкнулась с трудностями в бизнесе, что ударило по всем её подразделениям, включая ИИ. Например, Intel не смогла выполнить план по продажам Gaudi AI на сумму 500 миллионов долларов, что особенно тревожно, учитывая серьёзные успехи конкурентов, таких как AMD и NVIDIA, в этом сегменте. Снижение доходов Intel в сегментах ИИ и дата-центров показывает, что её позиции ослабевают.

Однако нельзя списывать Intel со счетов, так как компания выпустила на рынок Granite Rapids, которые, по предварительным данным, показывают впечатляющие результаты, превосходя текущие AMD EPYC как в задачах ИИ, так и в производительности для высокопроизводительных вычислений.