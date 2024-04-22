Аналитики обеспокоены увеличением энергопотребления графических процессоров

Несколько аналитиков начинают сомневаться в монополии NVIDIA на рынках искусственного интеллекта, обращая внимание на рост энергопотребления графических процессоров, который, по их мнению, может оказаться неустойчивым в долгосрочной перспективе.

Хотя NVIDIA добилась успеха в сфере искусственного интеллекта, завоевав популярность среди клиентов благодаря своему аппаратному арсеналу и привлекая внимание стартапов, некоторые аналитики выражают обеспокоенность растущим энергопотреблением. В то время как для среднестатистического потребителя кажется забавным видеть центры обработки данных, оснащенные тысячами ускорителей NVIDIA, с точки зрения экологической устойчивости ситуация представляется иной. Поскольку графические процессоры A100 и H100 от NVIDIA энергоемки, их массовое использование потребует огромных объемов энергии.

По оценкам аналитиков по полупроводникам, к 2027 году энергопотребление центров обработки данных вырастет с 85 до 134 тераватт-часов, что сравнимо с потреблением энергии целых стран. Если NVIDIA будет продолжать уделять приоритет энергоемким графическим процессорам, это может привести к усилению конкуренции со стороны более энергоэффективных альтернатив, что представляет угрозу для их монополии.

Ранее упоминалось, что существующие ускорители искусственного интеллекта от NVIDIA потребляют значительные объемы электроэнергии, а ожидается, что это значение еще увеличится с появлением графических процессоров Blackwell, которые могут иметь мощность более 1000 Вт. Кроме того, были обсуждения о центрах обработки данных с ядерной энергетикой, что может стать временным решением для NVIDIA в будущем, если компания не найдет альтернативу своему энергоемкому подходу.