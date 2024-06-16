Анонс Galaxy Watch FE — недорогой конкурент Apple Watch с ЭКГ

Слухи о новых умных часах от Samsung циркулируют уже давно. Ожидается, что Galaxy Watch FE станет доступной новинкой в линейке носимых устройств компании. Предполагалось, что модель FE будет представлена вместе с Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra на мероприятии Unpacked в 2024 году. Однако компания уже официально анонсировала Galaxy Watch FE, предложив несколько интересных функций.

Ранее считалось, что вариант FE станет обновленной версией Galaxy Watch 4 и будет немного дешевле, чем Watch 6. Эти предположения подтвердились: Samsung официально представила новые доступные умные часы. Galaxy Watch FE имеют те же характеристики и дизайн, что и Watch 4, но с некоторыми улучшениями.

Размер корпуса Galaxy Watch 4 составлял 40,4 x 39,3 x 9,8 мм, и модель FE будет иметь аналогичный дизайн. Galaxy Watch FE будут доступны только в одном размере — 40 мм, в отличие от серии Watch 4, которая имела вариант 44 мм. Умные часы оснащены 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем и 16 ГБ встроенной памяти.

Бюджетная модель оснащена двухъядерным процессором Exynos W920 и 1,5 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает достойную производительность. Ёмкость аккумулятора также останется неизменной — 247 мАч. Часы будут водонепроницаемы до 5 атм и соответствовать стандарту прочности MIL-STD-810H. Они также будут оснащены датчиками Samsung BioActive и работать на WearOS.

Galaxy Watch FE будут иметь одну отличительную особенность по сравнению с Watch 4 — сапфировое стекло на дисплее, которое обеспечит дополнительную защиту экрана от царапин, улучшив тем самым долговечность устройства.

Эти доступные умные часы предложат широкие возможности для отслеживания здоровья и обеспечат отличное соотношение цены и качества. Они будут оснащены функциями мониторинга сна, измерения сердечного ритма и давления, а также поддержкой ЭКГ. Часы предложат обширные программы тренировок, позволяя пользователям устанавливать индивидуальные цели в соответствии с их физическими возможностями. Это комплексная система отслеживания здоровья по доступной цене, которая будет конкурировать с Apple Watch SE.

Galaxy Watch FE будут доступны с 24 июня в трех цветах: черном, розовом золоте и серебре. Цена составит 199 долларов, а вариант с LTE — 249,99 долларов.