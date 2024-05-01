Анонсирован Infinix GT 20 Pro: Dimensity 8200U и выделенный чип для игрового дисплея

Был анонсирован игровой смартфон Transsion Infinix GT 20 Pro, который, по сравнению с предыдущим поколением GT 10 Pro, получил обновленное программное и аппаратное обеспечение. Основные характеристики устройства включают в себя:
- Процессор Dimensity 8200U
- 8/12 ГБ памяти LPDDR5X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1
- Встроенный чип Pixelworks X5 Turbo для игрового дисплея с технологией компенсации движения (MEMC) и поддержкой внутриигрового отображения SDR в HDR.
- Сохраненный дизайн светодиодной полосы Mecha Loop
- Операционная система XOS 14 с обещанием двух обновлений версии Android и трех лет обновлений безопасности.
- Режим киберспорта с функциями оптимизации игры
- Поддержка двух SIM-карт 5G и Wi-Fi 6, а также использование "решения по переназначению антенны" для улучшения мощности сигнала
- AMOLED-экран размером 6,78 дюйма с разрешением 2436×1080, поддержкой частоты обновления 144 Гц и технологией отпечатков пальцев под экраном.
- Тройная камера на задней панели: основная камера на 100 мегапикселей (Samsung HM6, с поддержкой OIS) и две дополнительные камеры на 2 мегапикселя каждая (для эффекта глубины и макросъемки), а также фронтальная камера на 32 мегапикселя.
- Два динамика с сертификатом Hi-Res Small Gold Label, линейный двигатель по оси X и поддержка функций улучшения гироскопа.
- Аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.
- Наличие NFC, инфракрасного порта и защиты IP54.
Подробности о цене и дате запуска пока не объявлены.