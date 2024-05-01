Анонсирован Infinix GT 20 Pro: Dimensity 8200U и выделенный чип для игрового дисплея

сегодня в 17:29

Был анонсирован игровой смартфон Transsion Infinix GT 20 Pro, который, по сравнению с предыдущим поколением GT 10 Pro, получил обновленное программное и аппаратное обеспечение. Основные характеристики устройства включают в себя:

Процессор Dimensity 8200U

8/12 ГБ памяти LPDDR5X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1

Встроенный чип Pixelworks X5 Turbo для игрового дисплея с технологией компенсации движения (MEMC) и поддержкой внутриигрового отображения SDR в HDR.

Сохраненный дизайн светодиодной полосы Mecha Loop

Операционная система XOS 14 с обещанием двух обновлений версии Android и трех лет обновлений безопасности.

Режим киберспорта с функциями оптимизации игры

Поддержка двух SIM-карт 5G и Wi-Fi 6, а также использование "решения по переназначению антенны" для улучшения мощности сигнала

AMOLED-экран размером 6,78 дюйма с разрешением 2436×1080, поддержкой частоты обновления 144 Гц и технологией отпечатков пальцев под экраном.

Тройная камера на задней панели: основная камера на 100 мегапикселей (Samsung HM6, с поддержкой OIS) и две дополнительные камеры на 2 мегапикселя каждая (для эффекта глубины и макросъемки), а также фронтальная камера на 32 мегапикселя.

Два динамика с сертификатом Hi-Res Small Gold Label, линейный двигатель по оси X и поддержка функций улучшения гироскопа.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.

Наличие NFC, инфракрасного порта и защиты IP54.

Подробности о цене и дате запуска пока не объявлены.