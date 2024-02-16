AOOSTAR представляет сверхкомпактный мини-ПК GEM10 с процессором AMD Ryzen 7 7840HS

Производитель мини-ПК AOOSTAR представил новинку - мини-ПК GEM10, оснащенный гибридными процессорами AMD Ryzen 7 7840HS с OCULINK в компактном исполнении. Рынок мини-ПК становится все более насыщенным с каждым днем, и время от времени появляются новые компактные и мощные решения. Новый мини-ПК GEM10 от AOOSTAR, хоть имя производителя и редко встречается в массовом сегменте, обещает быть мощным компьютером малого форм-фактора.

Мини-ПК AOOSTAR GEM10 включает в себя процессор AMD Ryzen 7 7840HS с 8 ядрами и 16 потоками, построенный на архитектуре Zen с базовой частотой 3,8 ГГц и частотой Boost до 5,1 ГГц, а также 16 МБ кэш-памяти L3 и TDP в диапазоне 35–54 Вт. В комплектации также имеется iGPU Radeon 780M с 12 вычислительными блоками, работающими на частоте 2700 МГц.

По данным внутренних тестов, проведенных производителем, GEM10 может поддерживать мощность до 75 Вт в режиме производительности при температуре до 81°C и до 65 Вт в сбалансированном режиме при температуре до 75°C. Также имеется энергоэффективный режим с мощностью 54 Вт и максимальной температурой до 65°C.

Охлаждение крошечного алюминиевого корпуса осуществляется системой Glacier 2.5, которая позволяет регулировать три режима мощности через BIOS (28 Вт/35 Вт/45 Вт). Охлаждающее решение работает с уровнем шума менее 40 дБА. Размеры корпуса составляют 10,7x10,7x6 см, а объем - 0,6 л, что делает его одним из самых компактных мини-ПК на рынке.

Другие характеристики включают поддержку памяти LPDDR5-6400 (до 64 ГБ), возможность разгона до скорости 7500 МТ/с через BIOS, три слота NVMe 4.0 x4, два порта Ethernet 2,5GbE (Intel 226V), два HDMI 2.1 и один выход USB4 PD. Беспроводная связь обеспечивается через Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Также присутствует один порт OCuLink для подключения дискретной видеокарты или хранилища NVMe. Имеется также четыре порта USB 3.2 Gen2, а питание подается через разъем постоянного тока 19 В (100 Вт).

Стандартная конфигурация на 32 ГБ без хранилища доступна за 549 долларов США, а версия с 1 ТБ хранилищем + 32 ГБ ОЗУ стоит 589,95 долларов США. AOOSTAR GEM10 выглядит как весьма конкурентоспособное предложение в сегменте мини-ПК, и мы с нетерпением ждем его появления на рынке. Кроме того, помимо стандартного черного цвета, будет также доступен белый вариант, начиная с начала марта.