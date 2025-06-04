Apple анонсировала WWDC 2025: грядут большие изменения в дизайне

Apple официально объявила о проведении ежегодной конференции разработчиков WWDC 2025, которая состоится с 9 по 13 июня. Главное событие — традиционная презентация в первый день — начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени (17:00 UTC).

Ключевым моментом стал слоган мероприятия — «Sleek peek» («Изящный взгляд»), который, вероятно, указывает на грядущие визуальные изменения в iOS и других операционных системах Apple. Ожидается, что компания представит новый дизайн, вдохновленный visionOS.

В программе WWDC 2025:

Основная презентация с анонсами iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS

Глубокий разбор нововведений в формате Platforms State of the Union (13:00 PT)

Более 100 обучающих видео для разработчиков

Новый формат Group Labs с участием инженеров Apple

Индивидуальные консультации с экспертами

Apple уже разместила на YouTube заглушку для прямой трансляции, которая начнется 9 июня. Конференция обещает быть насыщенной — особенно интересно, как компания реализует обещанные изменения дизайна.