Apple анонсирует новые модели MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов

Компания Apple объявила о выпуске новых моделей MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов, представив при этом обширные улучшения как снаружи, так и внутри. На событии Scary Fast, Apple также представила свои новые чипы M3, которые приносят значительный прирост в вычислительной и графической производительности. Дизайн 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro остался прежним, но были внесены значительные изменения, улучшающие общее удобство использования.

Что касается дизайна, оба MacBook Pro обладают аналогичными алюминиевыми корпусами с безрамочными дисплеями и вырезами вверху для камер. Яркость дисплея увеличена до 1600 нит, что на 20 процентов выше, чем ранее. Кроме того, Apple представила новый вариант цвета - Space Black. Важно отметить, что портовая конфигурация осталась без изменений.

Внутри MacBook Pro произошли существенные изменения. 14-дюймовые модели теперь оснащены чипами M3, M3 Pro и M3 Max, что позволило начальную цену сделать более доступной. Новые чипы обеспечивают заметное увеличение как вычислительной, так и графической производительности, превосходя предыдущие чипы серии M1, использованные в MacBook Pro.

Чипы M3 и M3 Pro доступны для 14-дюймовой модели, в то время как чип M3 Max предлагается в 16-дюймовой версии. Оба варианта оснащены вентиляторами для поддержания стабильной производительности. MacBook Pro M3 превосходит по производительности 13-дюймовую модель MacBook Pro M1 на 60 процентов. MacBook Pro M3 Pro превосходит MacBook Pro M1 Pro на 40 процентов, а MacBook Pro M3 Max на 2,5 раза опережает MacBook Pro M1 Max.

Уровень оперативной памяти увеличен до 128 ГБ, а чип M3 Max поддерживает подключение до 4 внешних мониторов высокого разрешения. Чип M3 имеет 8-ядерный процессор и графический процессор до 10 ядер, M3 Pro имеет 12-ядерный процессор и графический процессор до 18 ядер, в то время как чип M3 Max обладает 16-ядерным процессором и графическим процессором до 40 ядер. Все эти чипы поддерживают уровни оперативной памяти до 24 ГБ, 36 ГБ и 128 ГБ соответственно.

Новые модели MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов доступны в новом цвете Space Black и предоставляют до 22 часов автономной работы. Начальная цена 14-дюймовой модели MacBook Pro составляет 1599 долларов, а 16-дюймовой - от 2499 долларов. Предзаказ на эти модели начинается сегодня, и они станут доступными на следующей неделе.