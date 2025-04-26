Apple готовит сюрприз — новый iPhone 17 Air получит память Pro-уровня и станет тоньше

Грядущий iPhone 17 Air от Apple удивит не только рекордно тонким корпусом (всего 5,5 мм!), но и мощной начинкой. По данным инсайдеров, он получит столько же оперативной памяти, сколько и флагманские iPhone 17 Pro — целых 12 ГБ. Это серьёзный апгрейд по сравнению с базовой версией, которая, скорее всего, останется на 8 ГБ, как и текущие модели.

Изначально ходили слухи, что iPhone 17 Air заменит линейку «Plus», но теперь ясно: Apple позиционирует его как более продвинутый вариант. Например, iPhone 16 Plus использует те же комплектующие, что и обычная версия, включая процессор и ОЗУ. Однако, как пишет авторитетный аналитик Минг-Чи Куо, iPhone 17 Air сравняется с Pro-моделями по объёму памяти.

Что насчёт обычного iPhone 17? Куо утверждает, что и он может получить 12 ГБ ОЗУ, но только если Apple удастся решить проблемы с поставками. Окончательное решение компания примет уже в следующем месяце — как раз перед запуском массового производства. Пока все iPhone 16 оснащены 8 ГБ памяти, и хотя Apple отстаёт от Android-флагманов по этому параметру, её чипы A18 обеспечивают отличную производительность. Переход на 12 ГБ в iPhone 17 Pro и Air даст им преимущество в борьбе с конкурентами вроде Galaxy S25 — особенно в многозадачности. Кстати, iOS 19, по слухам, добавит поддержку Stage Manager для iPhone с внешними дисплеями. Возможно, именно поэтому Apple наращивает ОЗУ — чтобы обеспечить плавную работу новых функций. Куо не исключает, что все модели линейки iPhone 17 в итоге получат 8 ГБ, но только если поставки нормализуются.

Увеличение памяти выгодно поставщикам вроде Micron и SK Hynix, но может отразиться на цене: себестоимость производства вырастет. Пойдёт ли Apple на повышение стоимости или найдёт другой выход — пока неизвестно. Как только появятся новые детали, мы обязательно расскажем!