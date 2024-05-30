Apple iPad Pro M4 с экраном 11-дюймов сложнее сломать, чем другие модели

13-дюймовый iPad Pro M4 является самым тонким устройством, когда-либо выпущенным Apple, что делает его более уязвимым к повреждениям. Компания предприняла попытки повысить прочность конструкции, добавив защитный кожух в центре, но это не предотвратило провал в тесте на изгиб. Чтобы проверить, выдержит ли меньший 11-дюймовый iPad Pro M4 подобное испытание, он прошел те же тесты на канале YouTube. Хотя более компактный планшет сопротивлялся дольше, он также сломался в том же месте.

Толщина 11-дюймового iPad Pro M4 составляет 5,3 мм, что больше, чем у 13-дюймовой версии, поэтому его сложнее согнуть, что и подтвердилось на практике. Однако более тонкий дизайн неизбежно влечет за собой компромиссы в долговечности, что и показал канал JerryRigEverything, продемонстрировав новый iPad Pro с нанотекстурированным дисплеем, доступным только в конфигурациях с большим объемом памяти.

Хотя вы можете увидеть видео ниже, посвященное тесту на царапины, мы перейдем к разделу, который интересует большинство. Когда Зак пытается согнуть 11-дюймовый iPad Pro M4, планшет сильно прогибается, но сразу не ломается. Однако через некоторое время планшет трескается в месте, где расположен один из микрофонов, а не у порта зарядки USB-C.

Продолжив попытки, iPad Pro меньшего размера все же ломается в том же месте, что указывает на необходимость дополнительных структурных улучшений в этой области. Сняв верхнюю стеклянную панель, можно увидеть контур «позвоночника», который якобы должен повышать долговечность устройства. Тем не менее, вероятность того, что iPad Pro M4 сломается таким образом при обычном использовании, очень мала, поскольку для этого требуется огромное давление. Возможно, форма устройства может немного измениться, но это единственное изменение, которое можно ожидать в реальной жизни.