Apple использует 10-кратную тетрапризму в будущей модели iPhone

iPhone 15 Pro Max стал первым флагманским смартфоном Apple, оборудованным телеобъективом с тетрапризмой 5x. По слухам, компания планирует расширить поддержку зума без потерь, переходя на объектив с тетрапризмой 10x. Однако LG Innotek, один из поставщиков линз для iPhone 15 Pro Max, якобы исключается из списка поставщиков, и на его место приходит китайская компания ICT, дочерняя компания Luxshare. Предполагается, что новый объектив с тетрапризмой 10x будет предоставлен Apple для будущих моделей iPhone. Хотя детали о дате выпуска не уточнены, ожидается, что это произойдет не с iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, так как оба устройства, предположительно, будут поставляться с обновленным тетрапризматическим объективом.

По слухам, новый объектив ограничится 5-кратным уровнем масштабирования, но будет стоить дороже, чем детали, использованные в iPhone 15 Pro Max. Возможно, LG Innotek была исключена из-за проблем с ценообразованием, качеством или объемом поставок. Apple обычно имеет нескольких поставщиков для определенных компонентов, что обеспечивает гибкость в ценообразовании и гарантирует поставку высококачественных деталей в достаточных объемах. По слухам, Чи-хо Хан из NBNtv предсказывает, что LG Innotek может продолжить поставки Apple приводов с 5-кратным зумом еще на следующий год, предоставляя компании время для возобновления сотрудничества. Однако, если такой возможности не будет, компания рискует потерей заказов на оба компонента - телеобъектив и технологию камеры под дисплеем.