Apple изучает возможность выпуска AirPods с камерами, умных очков и умного кольца

Недавно появилась информация о том, что Apple работает над разработкой нового умного кольца, которое будет конкурировать с аналогами Galaxy Ring от Samsung. Хотя в настоящее время деталей мало, новый отчет предполагает, что Apple изучает множество новых носимых устройств, включая AirPods с камерой. Эти продукты находятся на ранней стадии разработки наряду с умными очками.

Еще в 2015 году Apple представила Apple Watch, которые стали первым устройством компании для отслеживания показателей здоровья. Сейчас компания исследует дополнительные возможности сбора данных с помощью различных устройств. Согласно последнему информационному бюллетеню Power On Марка Гурмана, Apple потенциально разрабатывает новые носимые устройства, которые могут быть выпущены в ближайшие годы. Среди упомянутых устройств - умное кольцо, умные очки и AirPods с встроенной камерой и дополнительными датчиками.

Ранее сообщалось, что компания, возможно, работает над новым умным кольцом, которое будет конкурировать с аналогами Galaxy Ring и Oura. В кольце будут размещены многочисленные датчики, которые будут работать совместно с Apple Watch для дополнительного сбора данных о различных показателях здоровья. В отчете упоминается, что идея смарт-кольца пришла несколько лет назад от команды промышленных дизайнеров компании. Однако развитие этого устройства в настоящее время не активно.

Помимо умного кольца, Apple также рассматривает возможность добавления камер и дополнительных датчиков в AirPods. Инженеры компании изучают возможность установки на AirPods камеры низкого разрешения. По мнению аналитиков, если разработка продолжится, AirPods смогут предложить функции на основе искусственного интеллекта, которые помогут пользователям в повседневных задачах.

Наконец, отчет упоминает, что компания также работает над умными очками с функциями смешанной реальности. Устройство может быть аналогичным Vision Pro, но в компании могут отказаться от некоторых функций из-за его меньших размеров. Кроме того, умные очки потенциально могут включать функции, направленные на здоровье пользователей.

Аналитики считают, что умные очки Apple будут конкурировать с устройствами, такими как умные очки Meta Ray Ban и Amazon Echo Frames. Носимое устройство будет оснащено встроенными динамиками и датчиками камеры. Однако ожидается, что выпуск данного носимого устройства не произойдет в ближайшее время. Отчет основан на предварительных предположениях, и окончательное решение остается за Apple, поэтому новость следует воспринимать с некоторой осторожностью.