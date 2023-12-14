Apple M3 Max оказался мощнее RTX 4090, но есть нюанс

M3 Max, самый передовой 3-нанометровый чип (SoC) от Apple, спроектированный для Mac, привносит улучшения в многоядерную производительность, превосходя M2 Ultra, и обеспечивает конкурентоспособную производительность графического процессора с 40 ядрами по сравнению с ноутбучной RTX 4080. Вопреки некоторым расхожим представлениям, последний тест по расшифровке речи выявил, что M3 Max опережает даже мощный графический процессор RTX 4090 в подходящих условиях тестирования.

Apple внедрила новую открытую платформу с открытым исходным кодом под названием MLX, специально предназначенную для чипсетов серии M. Разработчики могут использовать MLX для улучшения и оптимизации своих проектов. Оливер Веренс провел тестирование различных компьютеров Mac, включая графический процессор RTX 4090, с использованием модели распознавания речи OpenAI под названием Whisper. Результаты теста показали, что M2 Ultra и M3 Max были значительно быстрее настольного RTX 4090 в неоптимизированных условиях.

Тем не менее, при использовании оптимизированного инструмента RTX 4090 оставался вне конкуренции, завершив тест транскрипции звука за 8 секунд, в то время как M2 Ultra и M3 Max заняли 95 и 100 секунд соответственно. Веренс отмечает, что это не окончательные научные измерения, но результаты предоставляют представление о производительности платформы MLX от Apple. Несмотря на производительность, одним из преимуществ серии Apple M является энергоэффективность, потребляя гораздо меньше энергии по сравнению с флагманской видеокартой NVIDIA.

В заключение Веренс подчеркивает, что эти результаты демонстрируют не только производительность, но и применимость платформы MLX от Apple. Макбук Pro, оснащенный M1 Pro, способен опережать RTX 4090 в скорости работы, при условии, что используются неоптимизированные инструменты для тестирования.