Apple M4 iPad Pro имеют худшее время автономной работы в сравнении с прошлым поколением

Новейшие 11-дюймовые и 13-дюймовые модели iPad Pro M4 оснащены технологией Tandem OLED, что делает их первыми потребительскими устройствами с такими панелями. Основные преимущества включают более высокую яркость, насыщенные цвета и более длительный срок службы дисплеев. Однако, несмотря на ожидания увеличенного времени автономной работы, последние тесты показывают, что время автономной работы новых моделей хуже по сравнению с iPad Pro M1 с мини-светодиодной подсветкой.

Ютубер Dave2D провел серию тестов на 11-дюймовом и 13-дюймовом iPad Pro M4. Одним из первых изменений, которые он отметил, был дисплей. Хотя переход от мини-LED к OLED, как ожидалось, должен был увеличить время автономной работы, это оказалось не так. Разница во времени работы между новыми планшетами Apple и предыдущими поколениями незначительна, но на это стоит обратить внимание, учитывая количество обновлений в новых моделях.

При потоковой передаче Netflix с яркостью 250 нит, 12,9-дюймовый iPad Pro M1 с мини-светодиодом проработал 9 часов 33 минуты, в то время как 11-дюймовый iPad Pro M4 - 9 часов 29 минут. 13-дюймовая модель показала результат в 9 часов 11 минут, что объяснимо, так как большая панель потребляет больше энергии. В тесте на максимальную яркость результаты повторились: версия M1 снова оказалась впереди, а за ней следовал 11-дюймовый iPad Pro M4.

Однако в циклическом тесте Genshin Impact при максимальной яркости меньший iPad Pro M4 обошел вариант M1, проработав 4 часа 25 минут, а 13-дюймовая версия - 4 часа 12 минут. В каждом из трех тестов iPad Pro 2018 года показал худшие результаты, что ожидаемо из-за менее энергоэффективной IPS-панели. Эти результаты показывают, что модели iPad Pro M4 имеют худшую автономность при потоковой передаче видео, но выигрывают при запуске игр.

Хотя разница в времени автономной работы между планшетами незначительна, большинство покупателей или владельцев iPad Pro M1, скорее всего, не заметят этих различий. Тем не менее, технология Tandem OLED значительно улучшает качество потребления мультимедиа. Вы можете посмотреть весь видеообзор выше и поделиться своим мнением в комментариях.