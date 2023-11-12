Apple начала тестирование экранов для серии iPhone 16/17 Pro с минимальным вырезом

Apple определяет основные планы для каждого поколения iPhone примерно за полгода до выпуска, в марте, но фактическая разработка начинается гораздо раньше, а планирование цепочки поставок, особенно для технологий дисплеев, может растягиваться на несколько лет вперед.

Инсайдер Маджин Бу сообщил, что Apple в настоящее время тестирует прототип iPhone 16 Pro с одним отверстием вместо комбинации «таблеточного экрана» и «умного острова», используемой в iPhone 15 и iPhone 14 Pro. Росс Янг, генеральный директор консалтинговой компании Display Supply Chain Consulting (DSCC), утверждает, что, несмотря на начало тестирования в 2022 году, ожидать, что Face ID под экраном появится на iPhone, стоит не раньше 2025 года. Прогноз выглядит следующим образом:

iPhone непрофессиональной серии:

2021: Челка, LTPS

2022: Челка, LTPS

2023: Вырез, LTPS

2024: Вырез, LTPS

2025: Вырез, Dynamic Island

2026: Вырез, Dynamic Island

2027: Face ID под экраном + вырез для камеры, LTPO

iPhone серии Pro:

2021: Челка

2022: Вырез, LTPS

2023: Dynamic Island

2024: Dynamic Island

2025: Face ID под экраном + вырез для камеры

2026: Face ID под экраном + вырез для камеры

2027: Face ID под экраном + подэкранная камера

Росс Янг предсказывает, что основным изменением в следующем году будет увеличение размера дисплея модели Pro с 6,1 дюйма на iPhone 15 Pro до 6,3 дюйма на iPhone 16 Pro, а у Pro Max - с 6,7 дюйма до 6,9 дюйма. Он считает, что iPhone 17 в 2025 году принесет серьезные изменения, такие как соответствие размера экрана у непрофессиональных моделей моделям Pro, а также внедрение технологии ProMotion 120 Гц в непрофессиональных моделях.