Apple назвала Android глобальным устройством слежения

В свете текущих антимонопольных судебных процессов, ведущихся против Google, появилась внутренняя презентация Apple (по информации The Verge), в которой Android описывается как "огромное устройство слежения."

Данная презентация фокусируется на попытках Apple начать конкуренцию в области защиты конфиденциальности. Созданные в январе 2013 года слайды рассматривают, как конкуренты Apple (включая Google, Facebook, Amazon и Microsoft) решают вопросы конфиденциальности и управления данными пользователей. Презентация включает в себя историю конфиденциальности, включая инциденты 2000-х и 2010-х, такие как автомобили Google Street View, которые записывали данные частных Wi-Fi сетей, а также некоторые решения, связанные с конфиденциальностью, привлекавшие внимание СМИ, вроде использования Instagram фотографий пользователей в рекламе. В презентации Apple акцентирует разницу между ее продуктами и подходом к конфиденциальности и продуктами конкурентов, особенно Google.

Презентация заканчивается крупным заявлением, в котором Apple называет Android "мощным устройством слежения." Хотя учтены некоторые изменения и сокращения в слайд-шоу, пропадает контекст этого заявления. Однако это наверняка смелый способ описать конкурентов.

Несомненно, все мобильные устройства выполняют функции отслеживания, будь то устройства на Android или iOS.

Тем не менее, трудно опровергнуть факт того, что Apple, начиная с десятилетия назад, начала придавать большое значение конфиденциальности. Примером служит внедрение функций конфиденциальности в iOS 14.5, включая запрашиваемое разрешение на отслеживание в рекламных целях, что привело к значительному снижению отслеживания на устройствах iPhone. В то время как Android пока не предоставил аналогичной функции, хотя, по сообщениям, Google рассматривает такую возможность.