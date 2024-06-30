Apple планирует добавить камеры в AirPods в 2026 году

Apple планирует выпустить обновленную версию своих AirPods, оснащенную модулями камеры, по информации от одного аналитика. Хотя дизайн новых наушников не упоминается, ожидается, что их массовое производство начнется в 2026 году. Камеры будут интегрированы для улучшения пространственного аудио, повышения синергии с остальными устройствами Apple и улучшения экосистемы компании. Вот еще несколько подробностей.

Камеры в новой модели AirPods не будут аналогичны сенсорам на iPhone. По словам аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, камеры будут оснащены ИК-передатчиком и предназначены для безупречной работы с Apple Vision Pro и будущими гарнитурами AR, улучшая качество пространственного звука. Подробности о работе этих наушников-вкладышей приведены ниже.

Стоит отметить, что Apple уже подала патенты в этой области. ИК-камеры на AirPods будут отвечать за обнаружение изменений в окружающей среде, улучшая взаимодействие между пользователями и устройствами благодаря включению жестов в воздухе. Производством займется Foxconn, который станет NPI-поставщиком для нового продукта, с предполагаемой производительностью 10 миллионов единиц.

Фактические заказы будут зависеть от спроса, но впечатляет, что Apple планирует внедрить камеры в такие компактные устройства. Будем надеяться, что компания продолжит разработку этих наушников и предоставит своим клиентам инновационный продукт.