Apple планирует презентовать обновление линеек своих компьютеров ​​на WWDC 2024

Apple готовится представить значительные обновления в 2024 году, с фокусом на новых iPad и Mac, обещая существенные улучшения. В 2023 году компания впервые представила свой чип M3 в моделях MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов. Однако Apple стремится к разработке еще более мощных вариантов чипа M3 для новых компьютеров Mac. Известный аналитик из Bloomberg, Марк Гурман, сообщает, что Apple планирует выпустить следующее поколение Mac Pro и Mac Studio с обновленными чипами M3 в конце этого года.

В последнем выпуске своего информационного бюллетеня Power On, Гурман отмечает, что работа над обновлением Mac Pro и Mac Studio и запуск их ожидается к концу года. Apple, возможно, представит самые мощные версии чипа M3 в этих новых компьютерах на мероприятии WWDC 2024. Гурман добавляет, что в Mac Pro и Mac Studio будет использоваться новая версия чипа M3, которая еще не была анонсирована.

Предположительно, новый чип может включать в себя вдвое больше ядер, чем M3 Max, достигая 32 ядра процессора и целых 80 ядер графического процессора. Несмотря на то, что M3 уже является значительным обновлением по сравнению с M2, подробности о том, как M3 Ultra будет сравниваться с M3 Max, пока неизвестны. Сообщается, что Apple планирует представить новый Mac Studio с чипом M3 Ultra на мероприятии WWDC в июне. Вероятно, Apple также представит M3 Ultra вместе с Mac Pro, аналогично тому, как M2 Ultra был представлен с Mac Pro в прошлом году.

Гурман также отмечает, что Apple уже активно работает над будущими продуктами, хотя детали о конструкции и форм-факторе новых устройств не раскрываются. Предполагается, что, сохраняя дизайн, Apple обновит Mac Pro и Mac Studio в 2024 году. Что касается Mac Pro, Гурман предполагает, что компания, вероятно, обновит его новым процессором высокого класса, при этом дизайн останется прежним. Подробности о чипах серии M под брендом Apple "Extreme" остаются загадкой, но M3 Ultra, скорее всего, будет представлен вместе с Mac Pro, аналогично тому, как M2 Ultra был представлен с Mac Pro в прошлом году.

Помимо обновлений Mac Pro и Mac Studio, Apple также планирует обновить 13-дюймовый и 15-дюймовый MacBook Air. Введение чипа M3 может стимулировать спрос на эти модели MacBook Air, предоставив правильные маркетинговые стратегии.