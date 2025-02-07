Apple показала свою живую лампу — робот понимает простые команды и может порадовать музыкой

В лабораториях Apple появился необычный прототип робота, напоминающий анимированную лампу из культового мультфильма Pixar. Он выглядит как настольная лампа с подвижной «головой», камерой, динамиком и проектором. Но самое интересное — его поведение.

Разработчики создали две версии устройства. Одна из них, Expressive (выразительная), ведёт себя как живое существо: перед ответом на вопрос о погоде «смотрит» в окно, напоминает о питье воды, подталкивая кружку, и даже печалится, если хозяин уходит в поход без него. Вторая, Functional (функциональная), просто выполняет команды без эмоциональной реакции.

Apple делает ставку на технологии, способные создать более естественное взаимодействие человека и машины. По слухам, в будущем компания представит настольного робота с экраном, управляемым Siri и Apple Intelligence. Выход устройства ожидается в 2026–2027 году.