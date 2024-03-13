Apple разрешит установку приложений с сайтов разработчиков

В соответствии с Законом о цифровых рынках, Apple внесла изменения, анонсируя новую функцию веб-распространения, которая будет доступна разработчикам позже в этом году. Это позволит разработчикам предлагать свои приложения через веб-сайты, подобно тому, как это уже делают пользователи Android, загружая APK.

Теперь торговые площадки получат возможность предлагать приложения от разработчиков, присутствующих на этих площадках. Это означает, что Apple сможет управлять рынком приложений, предлагая только собственные продукты, как, например, магазин Epic Games Store, где будут доступны только продукты и услуги Epic.

Apple также предоставит разработчикам возможность размещать приложения на своих веб-сайтах с помощью новой функции веб-распространения. Это даст пользователям возможность загружать приложения напрямую с веб-сайта, если, например, они предпочитают загружать WhatsApp без посредничества App Store.

Однако согласие разработчиков на новые условия будет обязательным. Apple взимает плату за использование базовой технологии, а также требует соблюдения правил нотариального заверения и ограничивает установку приложений только с зарегистрированных доменов веб-сайтов. Кроме того, предоставляются API-интерфейсы для интеграции с системой, чтобы гарантировать ее правильное использование.

Apple также расширила возможности разработчиков в отношении ссылок на внешние веб-страницы для завершения транзакций с цифровыми продуктами или услугами. Теперь разработчики могут создавать свои собственные акции и скидки без привязки к шаблонам, предложенным Apple. Эти изменения уже вступили в силу, предоставляя больше свободы разработчикам.

Это неожиданный поворот событий от Apple, но, очевидно, реакция на требования регулирующих органов. Надеемся, что это содействует гармоничному развитию отношений между компаниями и устранению возможных конфликтов в сфере технологий.