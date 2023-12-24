Apple скупает контент для обучения своего собственного генеративного ИИ

Согласно данным New York Times, Apple достигла соглашений с несколькими крупными издателями относительно использования их текущего новостного контента для обучения генеративным системам искусственного интеллекта. Известно, что Apple нацелена на установление долгосрочных соглашений с такими издателями, и уже провела переговоры с Condé Nast, NBC News и IAC.

По имеющейся информации, обсуждаемая сумма сделки составляет не менее 50 млн долларов. В случае успешного заключения соглашения, Apple получит доступ к медийным материалам от указанных издателей для обучения генеративных систем искусственного интеллекта. По данным New York Times, реакции издателей на предложение Apple были различными: некоторые проявили осторожность, в то время как другие были оптимистичны относительно возможных партнерских отношений и выразили готовность предоставить свой контент для обучения.

Инсайдеры также сообщили, что Apple активно работает в режиме повышенной активности, стремясь догнать конкурентов в области продуктов с генеративным искусственным интеллектом. Компания провела внутренние тестирования чат-бота AppleGPT и планирует внедрить новые функции искусственного интеллекта в iOS 18.