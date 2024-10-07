Apple уже готовит продукты с чипом M5, хотя M4 Pro еще не вышел на рынок

Apple собирается представить свои новые чипы M4, M4 Pro и M4 Max для Mac уже в следующем месяце, но ходят слухи, что компания уже активно работает над следующим поколением — M5, который, вероятно, увидит свет в следующем году. Как и в случае с нынешними моделями iPad Pro с 11- и 13-дюймовыми дисплеями, где используется кремний второго поколения с 3-нм техпроцессом, вероятно, что и обновлённые планшеты будут следовать аналогичному графику выпуска.

Работа над M5 и A19 началась ещё в 2023 году, что свидетельствует о том, что Apple старается значительно опережать своих конкурентов. В свежем выпуске рассылки «Power On» от Марка Гурмана из Bloomberg говорится, что обновлённые версии iPad Pro выйдут во второй половине 2025 года. Ожидается, что они сохранят размеры дисплеев в 11 и 13 дюймов. Кодовые имена устройств — J607 и J637. Учитывая, что в прошлогодних моделях уже использовалась OLED-панель с тандемной технологией, маловероятно, что Apple решит перейти на другой тип экрана в ближайшее время.

Многие задаются вопросом, перейдёт ли Apple на 2-нм техпроцесс TSMC для M5, но пока это кажется маловероятным. Скорее всего, новый чип будет производиться на улучшенном 3-нм узле «N3P» — это третий вариант 3-нм техпроцесса TSMC, последовавший за «N3E», который использовался для производства чипов M4, A18 и A18 Pro. Аналитик Минг-Чи Куо из TF International Securities ранее предполагал, что Apple вряд ли представит 2-нм чипы до 2026 года, поскольку стоимость производства на этом уровне слишком высока. Вероятно, 2-нм чипы мы увидим только с выпуском iPhone 18.

Одним из ключевых преимуществ M5 может стать использование технологии упаковки Small Outline Integrated Circuit (SoIC) от TSMC. Эта технология, впервые представленная в 2018 году, позволяет укладывать чипы в трёхмерную структуру, что улучшает тепловую эффективность, снижает утечку тока и улучшает электрические характеристики по сравнению с традиционными двухмерными конструкциями. Хотя точные характеристики M5 пока неизвестны, можно ожидать, что благодаря усовершенствованному 3-нм техпроцессу Apple сможет добавить больше производительных ядер, как это было сделано в чипе M4.