Apple уже готовит свой ответ на не вышедший Galaxy Ring

Apple постепенно изучает дополнительные методы измерения показателей здоровья. Ранее появились слухи о том, что компания разрабатывает умное кольцо, которое сможет отслеживать состояние здоровья пользователей разными способами. Кроме того, Samsung в ближайшем будущем планирует выпустить Galaxy Ring, который также будет ориентирован на функции, связанные со здоровьем. Пока неясно, какие конкретно элементы компании будут использованы для выделения ее продукции на фоне конкурентов.

Apple серьезно заинтересована в сегменте здоровья, начиная с выпуска Apple Watch в 2015 году. Это носимое устройство оснащено разнообразными сенсорами, которые могут измерять различные параметры здоровья и непрерывно отслеживать их, предоставляя рекомендации по сохранению здоровья. Apple постоянно совершенствует алгоритмы отслеживания здоровья в Apple Watch, и предполагается, что кольцо от Apple дополнит усилия компании в области здоровья.

Согласно информации из отрывочного отчета Electronic Times, Apple уже некоторое время работает над своим кольцом. Тем не менее, компания оценивает реакцию рынка на подобные аксессуары, ориентированные на здоровье. Недавно Samsung анонсировала свое намерение представить Galaxy Ring на мероприятии Unpacked 2024 года. Это даст Apple возможность оценить интерес к носимым устройствам и обсудить их жизнеспособность.

Apple Ring, вероятно, будет менее вмешательственным аксессуаром для iPhone по сравнению с Apple Watch, и его цена будет значительно ниже, поскольку он будет ориентирован исключительно на измерение параметров здоровья. Возможно, у кольца не будет каких-либо дополнительных функций, но пока нет подробностей о его особенностях и целевой аудитории.

Это не первый раз, когда появляются слухи о кольце от Apple. Компания подала много патентов на кольцеобразное устройство для здоровья. В настоящее время Oura является лидером на рынке благодаря своему Oura Ring, который был представлен в 2015 году. Третье поколение продукта способно измерять температуру тела и отслеживать менструальный цикл, а также работает без подзарядки целую неделю. Возможно, Apple также работает над аналогичной технологией.

Пока нам неизвестен дизайн устройства, но предполагается, что кольцо будет предназначено исключительно для измерения показателей здоровья. Однако это только предположения, и окончательное решение о его функциональности остается за Apple.