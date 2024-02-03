Apple Vision Pro оказалась достаточно прочной, но обращаться с ней стоит бережно

Apple недавно выпустила новую гарнитуру Vision Pro, подвергнутую серии испытаний на падение. Гарнитура оснащена изогнутым стеклом, защищающим камеры и датчики, а также внешний дисплей EyeSight. Результаты испытаний на падение, проведенных YouTuber'ом, показали неожиданную прочность гарнитуры.

AppleTrack протестировала Vision Pro, сбрасывая ее с разных высот, чтобы оценить ее долговечность в реальных условиях. На стекле гарнитуры заметны только мелкие царапины после ударов о стену. Изогнутое переднее стекло успешно выдерживает падение с различных высот, даже при более чем 6-футовом падении, не разбиваясь.

Однако после нескольких падений один из динамиков Vision Pro вышел из строя, хотя переднее стекло осталось неповрежденным. Экспериментатор имитировал обычное использование устройства, натыкаясь на препятствия и надевая гарнитуру. Подчеркивается, что внешний дисплей остается целым, и пользователи не должны беспокоиться о его прочности.

Однако слабым местом гарнитуры оказался шарнир или заушник, который подвержен повреждениям при падениях. Важно отметить, что, несмотря на прочность, стекло гарнитуры в конечном итоге может разбиться, как и у любого стекла. В итоге Vision Pro продемонстрировала способность выдерживать повседневное использование, сохраняя функциональность EyeSight даже после падения с высоты и отсутствия внешнего стекла.

Стоимость Apple Vision Pro составляет 3499 долларов, поэтому аккуратное обращение с ней рекомендуется. Также компания предлагает чехол за 199 долларов, который можно приобрести в ее интернет-магазине.