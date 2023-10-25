Apple Vision Pro планируют использовать как инструмент для лечения проблем с психикой

Apple Vision Pro, возможно, будет использоваться не только для расширения мультимедийных возможностей, но и для медицинских целей. Этот аспект не рассматривался ранее, пока не появился последний отчет с обновлениями. По всей видимости, Apple рассматривает возможность применения своего нового AR-устройства для диагностики и лечения различных психических заболеваний, а также других аспектов мониторинга, исходя из глубоких планов компании на будущее.

По информации, представленной в докладе The Information, Уэйн Ма обсуждает применение Apple Vision Pro для выявления различных психических проблем, таких как депрессия, тревога, стресс, посттравматическое стрессовое расстройство и многое другое. Эта смешанная реальность может использоваться для отслеживания движений глаз и расширения зрачков, а также для измерения выражения лица, что может быть связано с состоянием эмоционального комфорта. Выявление отсутствия эмоциональной реакции на лице может служить признаком конкретных психических проблем.

Если устройство успешно обнаружит проблемы психического здоровья, Apple Vision Pro сможет воспроизводить изображения и звуки, которые способствуют улучшению психического состояния человека. Подобные технологии виртуальной реальности уже используются исследователями для диагностики и лечения посттравматического стрессового расстройства, где пациенты могут безопасно сталкиваться со своими страхами. Однако исследования медицинских свойств Apple Vision Pro требуют более глубокого анализа.

Также стоит отметить, что в Apple Vision Pro будут использованы ИК-камеры слежения за глазами, которые могут обнаруживать кровеносные сосуды в глазах. Это позволяет устройству определять ранние признаки сердечной недостаточности. На рассмотрение также выносилась идея использования устройства для выявления болезни Паркинсона, но она была отклонена из-за недостаточной надежности.

Несмотря на проводимые исследования, внедрение медицинских функций в Apple Vision Pro пока не является официальным. Для этого потребуются строгие клинические испытания и одобрения со стороны регулирующих органов в сфере здравоохранения. Сотрудники Apple также осведомлены о возможных юридических сложностях, которые могут возникнуть, если медицинские функции устройства не будут соответствовать рекламируемым характеристикам.

Пока неясно, будут ли функции, связанные с здоровьем, доступны в первой версии Apple Vision Pro, или, в случае недостаточной эффективности, Apple может прекратить работу над ними. Однако, если устройство успешно прошло бы все испытания и стало медицинским устройством, его высокая цена в $3499 может стать главным преградой для массового использования. Apple также рассматривает внутренние способы снижения стоимости, такие как использование чипсета iPhone вместо Mac, и удаление внешней панели для снижения цены и повышения доступности устройства.