Apple Vision Pro за половину цены — Huawei начала разработку гарнитуры смешанной реальности

По слухам, рынок гарнитур смешанной реальности скоро пополнится новым участником — Huawei Vision. Предполагается, что эта модель будет конкурировать с Apple Vision Pro. Чтобы привлечь больше потенциальных клиентов, Huawei планирует сделать свой продукт легче и доступнее по цене.

Согласно информации от Huawei Central, бывший руководитель по маркетингу Meizu, Ли Нань, утверждает, что Huawei Vision будет весить всего 350 грамм, что значительно меньше 600-граммовой Apple Vision Pro, стоимостью 3499 долларов. Предполагается, что Huawei Vision будет оснащен 4K-панелями Sony micro-OLED, обеспечивая аналогичный эффект погружения.

Однако Huawei Vision не будет иметь функции EyeSight, присущей Apple Vision Pro, которая позволяет взаимодействовать с гарнитурой, имитируя глаза пользователя. Кроме того, Huawei намерена использовать собственные чипы, но вряд ли они превзойдут комбинацию чипсетов M2 и R1, ожидаемую от Apple Vision Pro.

Хотя компания Huawei стремится к производству 5-нм чипов в ближайшем будущем, они, вероятно, не будут готовы к запуску Huawei Vision. Предполагается, что будущая модель Huawei также обеспечит минимальную задержку, но в связи с использованием Kirin 9000S это вызывает вопросы относительно производительности.

Для объективной оценки Huawei Vision необходимо увидеть его в действии, но если его цена будет вдвое ниже Apple Vision Pro, это не обязательно будет отражаться на качестве опыта использования. Оставайтесь на связи для последующих обновлений.