Apple вынуждена извиняться за рекламу iPad Pro

Недавно выпущенные iPad Air и iPad Pro с чипом M4 были признаны одними из лучших устройств этого года. В то время как iPad Air представляет собой более доступную альтернативу для широкого круга пользователей, iPad Pro предназначен для профессионалов и творческих личностей. Однако реклама iPad Pro вызвала негативную реакцию у художников и создателей, и компания из Купертино пришла к выводу, что извинения необходимы.

Как специалист по маркетингу и поклонник гениальных рекламных ходов Apple, я оценил творчество в этой рекламе. Однако, анализируя её ближе, я понял, почему художники и создатели не одобрили её.

Реклама показывает, как гигантский гидравлический пресс раздавливает музыкальные инструменты, художественные принадлежности, картины и другие объекты, которые являются символом истории искусства. Затем пресс медленно поднимается, открывая новый iPad Pro. Это может быть интересным ходом, но для творческих людей это также может быть печальным напоминанием о замене их традиционных инструментов новой технологией.

Apple приняла критику критиков и извинилась за эту рекламу, признав, что она не была удачной. Реклама была снята с эфира, и компания больше не будет её использовать. Это является ярким примером того, как сила социальных сетей и голоса обиженных создателей могут повлиять на действия такой крупной компании, как Apple.