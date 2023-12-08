Apple выпустит недорогой iPad во второй половине 2024 года

Первоначально сообщалось, что в этом году Apple планирует выпустить новые модели iPad Pro. Однако вместо этого компания представила новые модели MacBook Pro M3. В настоящее время планы Apple включают обновление всей линейки iPad в следующем году, начиная с моделей iPad Pro в первой половине 2024 года. По информации от Марка Гурмана, в марте планируется анонсировать iPad Pro с OLED-дисплеем. Согласно новому отчету Nikkei Asia, Apple сотрудничает с китайской BYD для переноса ресурсов NPI (New Product Introduction) или запуска нового производства во Вьетнаме. Инженерные проверочные испытания для будущего iPad 11-го поколения начнутся в феврале 2024 года, и после успешного завершения ожидается запуск устройства во второй половине года.

Предполагается, что iPad 11 сохранит дизайн текущей модели, в том числе урезанные рамки и Touch ID в кнопке питания. Ожидается обновление процессора до A16 Bionic для повышения производительности, сохранение текущего дисплея и дизайна. Также возможно представление новых вариантов цветового исполнения. Кроме того, во второй половине 2024 года Apple, вероятно, представит новый iPad mini 7 с обновленными внутренними компонентами, такими как чип A17 Pro на базе 3-нм техпроцесса TSMC.

В марте Apple также планирует выпустить модели iPad Air и OLED iPad Pro с обновленными чипами M2 и M3 соответственно. Ожидается, что компания представит увеличенную версию iPad Air с 12,9-дюймовым ЖК-дисплеем.