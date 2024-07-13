Apple Watch смогли пережить больше года в океане

Apple ежегодно обновляет Apple Watch, улучшая как функциональность, так и дизайн. За последнее десятилетие эти устройства стали весьма полезными для пользователей. Apple Watch — мощное устройство, опережающее конкурентов по функциональности и долговечности. Недавно произошло необычное событие: пользователь нашел свои Apple Watch в океане спустя более года после их утраты, благодаря функции Apple Find My. Это демонстрирует долговечность устройства.

Мы знаем много историй о том, как Apple Watch выживали в суровых условиях, но история Джареда Брика выделяется. Он потерял свои Apple Watch на Карибах более года назад и вернул их благодаря Find My. Удивительно, но часы все еще были в идеальном рабочем состоянии, несмотря на риск повреждения водой.

В видео на YouTube Брик рассказал, что в июне 2022 года поехал на Карибы, чтобы отпраздновать день рождения сына, и подарил ему Apple Watch, а также купил один для себя. Он занимался подводным плаванием дважды в день и никогда не снимал Apple Watch, так как они сертифицированы как водонепроницаемые до 50 метров. Однако после одного из погружений он обнаружил, что его часы пропали с запястья.

Я надел его, и бац, он исчез, соскользнул с моего запястья и упал в воду. Я не понял этого в тот момент, настолько отвлекся на красоту этого места.

Спустя год Брик использовал функцию Find My, чтобы отметить Apple Watch как утерянные. В декабре он получил сообщение от неизвестного человека с Карибов, который нашел его часы. Удивительно, но Apple Watch все еще работали, и Find My показывал номер владельца. Найденные часы отправили Брику, который подтвердил, что они в идеальном состоянии. Брик отпраздновал возвращение устройства и сказал:

Это так здорово, огромное спасибо Джонатану с Карибов за то, что нашел их, связался со мной и отправил обратно, а также Apple за создание такой потрясающей технологии.

Это удивительно, что Apple Watch выжили более года под водой и вернулись в рабочем состоянии. Эти устройства также помогли многим пользователям диагностировать проблемы со здоровьем, и такие истории продолжают накапливаться.