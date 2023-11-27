ASRock показала полностью белую версию Radeon RX 7900 XT Phantom

Белые графические процессоры всегда остаются редким явлением на рынке, что делает их добавление особенно приятным. После выпуска последней версии графического процессора AMD RDNA 3, ASRock продолжала держать в секрете выход новых моделей, но недавно представила свою новую разработку в линейке Phantom Gaming. ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White представляет собой своего рода "перекраску" оригинальной черной модели с небольшими изменениями. Компания также предлагает белый вариант Taichi для видеокарт 7900 XTX и Steel Legend White для видеокарт 7800 XT, 7700 XT и RX 7600.

Новый дизайн графического процессора ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White включает в себя белый цвет кулера с минимальными серыми деталями, подчеркивающими общую стилистику. Несмотря на это, графический процессор по-прежнему оснащен черной печатной платой, оставаясь измененным вариантом черной модели. Система охлаждения графического процессора включает в себя три 10-сантиметровых вентилятора, обеспечивающих эффективный поток воздуха. На передней панели графического процессора также присутствует элегантная RGB-полоса, добавляющая элемент стиля, идущая сверху вниз.

Учитывая, что AMD Radeon RX 7900 XT может стать горячим графическим процессором, ASRock внедрила конструкцию тепловых трубок, которую они называют "ультра-подходящей". Она включает в себя шесть тепловых трубок, протянутых вдоль большого радиатора. Серия Phantom Gaming обычно славится своей эффективностью в отводе тепла, и новая белая модель не стала исключением.