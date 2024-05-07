ASUS готовит 14 ноутбуков на гибридных процессорами AMD Ryzen Strix Point

Сообщается, что ASUS готовит целых 14 ноутбуков нового поколения ROG, TUF и ProArt, оснащенных гибридными процессорами APU Ryzen Strix Point от AMD на базе Zen 5.

ASUS разрабатывает обширную линейку ноутбуков, в которых будут использоваться гибридные процессоры AMD Ryzen следующего поколения Strix Point. Эти модели были упомянуты на странице продукта адаптера ROG Compact Plug с мощностью 240 и 180 Вт, где перечислены новые варианты.

По информации от ITHome, модели с меткой «W» представляют собой варианты следующего поколения с APU AMD Ryzen Strix Point, а метки «U» обозначают APU AMD Ryzen Hawk Point 8040. Ниже представлен полный список ноутбуков:

ASUS ROG Zephyrus G16 (версия AMD) GA605WU:

Strix Point + RTX 4050 GA605WV;

Strix Point + RTX 4060 GA605WI;

Strix Point + RTX 4070

ASUS TUF Gaming (серия A14) FA401WU:

Strix Point + RTX 4050 FA401WV;

Strix Point + RTX 4060 FA401WI;

Strix Point + RTX 4070 FA401UU;

Hawk Point + RTX 4050 FA401UV;

Hawk Point + RTX 4060 FA401UI;

Hawk Point + RTX 4070

ASUS TUF Gaming (серия A16) FA608WU:

Strix Point + RTX 4050 FA608WV;

Strix Point + RTX 4060 FA608WI;

Strix Point + RTX 4070

ASUS Creator ProArt P16 M7606WU:

Strix Point + RTX 4050 M7606WV;

Strix Point + RTX 4060

ASUS Creator ProArt X13 HN7306WU:

Strix Point + RTX 4050 HN7306WV;

Strix Point + RTX 4060 HN7306WI;

Strix Point + RTX 4070

Хотя точные конфигурации этих ноутбуков пока остаются загадкой, что касается спецификаций APU, из предыдущей информации известно, что APU AMD Strix Point будут выпущены под брендом серии Ryzen 9000 и будут иметь гибридную конструкцию на основе Zen 5 следующего поколения. Базовая архитектура Zen 5C будет использована. Первые чипы будут монолитными, на 4-нм узле, с новейшими ядрами iGPU RDNA 3+ с количеством вычислительных блоков до 16, поддержкой памяти LPDDR5X и NPU XDNA 2 с общим количеством AI TOPS до 50.