ASUS представила игровые ноутбуки на AMD Ryzen AI 300

Скоро выйдет AMD Ryzen AI 300 APU, и поставщики уже начинают показывать свои новинки на этой архитектуре. ASUS, похоже, лидирует в этом плане. Мы недавно рассказывали о моделях ноутбуков ASUS, таких как ZenBook, VivoBook и ProArt, работающих на этих чипах. Теперь же ASUS выпускает премиум-игровые ноутбуки ROG и TUF.

В Китае ASUS представила новый игровой ноутбук TUF A16 с процессорами AMD Ryzen AI 9 365 и Ryzen AI 9 HX 370. Ryzen AI 9 HX 370 имеет 12 ядер и 24 потока, с максимальной частотой 5,1 ГГц. Он оснащен Radeon 890M iGPU с 16 вычислительными блоками или 1024 ядрами, что делает его отличным выбором для мобильного гейминга. Тесты показали впечатляющую одноядерную производительность.

Новые модели TUF A16 и ROG Zephyrus оснащены дискретными графическими картами, такими как RTX 4060 и RTX 4070. Они также имеют до 32 ГБ памяти LPDDR5X-7500 и два слота для M.2 SSD. TUF A16 предлагает 16-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K, частотой обновления 165 Гц и яркостью 400 нит. ROG Zephyrus, в свою очередь, оснащен 14-дюймовым дисплеем с аналогичными характеристиками.

ASUS TUF A16 поддерживает Thunderbolt 4 (USB4) благодаря новой архитектуре Hawk Point. Также есть порты HDMI 2.1, USB Type-C с PD 100 Вт и разъем для наушников 3,5 мм. Белый и морозно-синий дизайн TUF A16 придаёт ему уникальный стиль и высокую производительность.

Ноутбуки ROG Zephyrus G14 имеют USB4, PD 100 Вт, батарею на 73 Вт·ч, TDP 110 Вт и толщину корпуса 16,9 мм при весе 1,46 кг. Они доступны в белом и черном цветах.

По ценам: ASUS TUF A16 с RTX 4060 стоит от 8999 юаней (1237 $), а ROG Zephyrus G14 начинается от 9999 юаней (1374 $).

ASUS TUF Gaming A16 - Ryzen AI 9 HX 370 + 16 ГБ LPDDR5X + 1 ТБ + RTX 4060 = 8999 юаней (1237 $);

ASUS TUF Gaming A16 - Ryzen AI 9 HX 370 + 32 ГБ LPDDR5X + 1 ТБ + RTX 4060 = 9499 юаней (1305 $);

ASUS ROG Zephyrus G14 - Ryzen AI 9 HX 370 + 16 ГБ LPDDR5X + 1 ТБ + RTX 4060 = 9999 юаней (1374 $);

ASUS ROG Zephyrus G14 - Ryzen AI 9 HX 370 + 32 ГБ LPDDR5X + 1 ТБ + RTX 4070 = 11999 юаней (1649 $).

На данный момент эти ноутбуки доступны только на китайском рынке, информация о международных поставках пока отсутствует.