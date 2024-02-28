ASUS представила полностью белую GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Линейка ASUS BTF (Назад в будущее) нацелена на внедрение инновационных решений в различные аппаратные продукты. Первоначально эта серия была представлена на выставке CES 2024 с акцентом на скрытие разъемов с помощью задней заглушки и новых запатентованных соединений, обеспечивающих легкость сборки ПК и эффективное управление кабелями. Новые устройства линейки BTF имеют преимущественно белый цвет, отличаясь от ранее выпускавшихся черных вариантов BTF под брендом ROG.

Материнская плата ASUS TUF GAMING Z790-BTF WIFI оснащена разъемом LGA 1700, поддерживающим процессоры Intel 14-го и 13-го поколений. Она имеет 16 + 1 + 1 силовые каскады DrMOS на 60 А с большими белыми и серебряными радиаторами VRM, обеспечивающими не только отличный внешний вид, но и эффективное охлаждение. Z790-BTF WIFI поддерживает интерфейс PCIe 5.0 x 16 и один слот расширения PCIe 4.0 x 16, а также предлагает 4 слота DIMM с поддержкой DDR5-7200, 4 слота M.2 и 4 порта SATA 6 Гбит/с. Среди встроенных функций подключения материнская плата поддерживает Wi-Fi-7 и Bluetooth 5.4, а также имеет разнообразие портов USB, включая USB Type-C (20 Гбит/с), USB Type-A, USB Type-C (10 Гбит/с) и USB Type-A (5 Гбит/с).

Особенностью материнской платы TUF GAMING Z790-BTF WIFI является расположение встроенных разъемов, включая разъемы питания ATX и материнской платы, сзади, что позволяет спрятать кабели и придать ПК аккуратный и профессиональный вид. Дополнительно на плате есть слот для графических процессоров GC-HPWR, новый стандарт, который обеспечивает мощность около 600 Вт без специального разъема питания. Этот стандарт предлагает бесперебойное и удобное питание и идеально подходит для тех, кто стремится к инновациям.

Помимо материнской платы, ASUS также представила GeForce RTX 4070 Ti SUPER BTF White Edition с белой цветовой схемой и интерфейсом GC-HPWR для питания от поддерживаемых материнских плат.

Цены на новые продукты BTF пока не объявлены, но ожидается, что они будут выше стандартных моделей из-за своих инновационных функций, что делает их стоящими вложением.