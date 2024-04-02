ASUS представила портативную электростанцию для геймеров

Хотя "День дурака" обычно представлял собой шутливые продукты от различных брендов, ASUS решила поразить публику, представив игровой ПК под названием "ROG Mjolnir", явно ассоциирующийся с молотом Тора. Компания представила краткий обзор этого будущего продукта на своем официальном аккаунте в X, заявив, что он добавит "игровой опыт".

Кроме изображения, представленного выше, нам ничего не известно о ROG Mjolnir, но если судить по нему, скорее всего, это будет игровая электростанция с фронтальными розетками. Видно, что есть как минимум четыре розетки и четыре USB-порта (два Type-C и два Type-A), а также цифровой ЖК-дисплей, отображающий различную статистику.

Дизайн выглядит довольно необычно из-за "рукоятки" ROG Mjolnir, но будет интересно увидеть, что выйдет в итоге. ASUS в прошлом представляла нестандартные продукты, которые оказывались успешными. ASUS не объявила точную дату релиза, но упомянула Computex 2024 в своем сообщении, что подразумевает, что презентация возможно состоится в июне 2024 года на этом мероприятии.