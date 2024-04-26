ASUS ROG Ally получила поддержку технологии AMD Fluid Motion Frames

Поскольку портативные устройства не имеют встроенных драйверов, подобных тем, что используются на настольных компьютерах от AMD и NVIDIA, на этих платформах зачастую задерживается поддержка новых функций, таких как AMD Fluid Motion Frames. Однако, кажется, ASUS решила улучшить работу своего портативного устройства ROG Ally, добавив поддержку Fluid Motion Frames через новое обновление драйвера, предоставляя геймерам простой способ включения этой технологии, вместо использования сложных методов.

Для краткого описания возможностей технологии AMD Fluid Motion Frames (AFMF), она работает на повышение количества «кадров в секунду», осуществляя интерполяцию или генерацию кадров непосредственно в драйвере.

AMD Fluid Motion Frames позволяет наслаждаться более высокими частотами кадров в различных играх, использующих API DX12 и DX11. AFMF является настоящим прорывом для портативных компьютеров, поскольку, по данным AMD, она обеспечивает значительное увеличение средней производительности на 97%. Для ASUS ROG Ally, который относительно компактен по сравнению с настольными компьютерами или ноутбуками, AFMF, безусловно, поднимет уровень игрового опыта на новую высоту.

ROG Ally от ASUS — первое портативное устройство, которое получило поддержку Fluid Motion Frames, и мы надеемся, что другие устройства последуют его примеру.