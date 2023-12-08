Asus ROG Phone 8 готовится к выходу — компания намекает на январь

Независимо от вашего взгляда на игровые смартфоны, признайте, что эти устройства обладают впечатляющей мощностью в терминах характеристик, заставляя вас задуматься, нужны ли они вам. Одним из таких устройств является серия Asus ROG Phone, и компания только что анонсировала появление ROG Phone 8, который, по их заявлению, появится в ближайшем будущем. Следует помнить, что это всего лишь тизер, и многое остается неизвестным.

ROG Phone 8 будет представлен в нескольких вариантах, хотя Asus этого не подтвердила. Однако, опираясь на предыдущий опыт компании с игровыми телефонами, можно ожидать различных конфигураций одного и того же устройства, каждая из которых предложит что-то уникальное. Также предполагается, что телефон будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, значительным объемом оперативной памяти и просторным накопителем, так как эти параметры стали характерными для устройств ROG.

Поскольку ROG Phone 8 является игровым аппаратом, можно ожидать наличие стильных подсветок ROG, включая RGB, без которых невозможно получить достаточно кадров в секунду. Также следует ожидать внешних аксессуаров для охлаждения, и, вероятно, в комплектации будут включены наплечные кнопки.

Все признаки указывают на то, что Asus готовит к выпуску весьма мощный смартфон, и интересно посмотреть, насколько он соответствует ожиданиям. Единственное сомнение связано с камерной системой устройства, поскольку игровые телефоны обычно не выделяются своими камерами. Однако именно здесь ROG Phone 8 может принести что-то новое, особенно для тех, кто ценит игры и фотографию.

Дебют Asus ROG Phone 8, вероятно, не за горами. Компания обычно не придерживается строгого графика выпуска, но есть предположение, что устройство может быть представлено в январе. В ближайшие недели следует ожидать больше информации.