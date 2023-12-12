Asus ROG Phone 8 станет первый игровым смартфоном с хорошей камерой

Asus ROG Phone 8 готовится к своему дебюту в любое время, и нельзя отрицать, что этот телефон будет одним из лучших устройств на рынке. Тем не менее, то, что не всегда является ключевым моментом для игровых смартфонов, - это камера. Компания намекнула, что может изменить эту ситуацию с выходом Asus ROG Phone 8, говоря, что в телефоне будет "совершенно новая система камер", судя по последнему тизеру.

К сожалению, предоставленная информация не раскрывает точную камеру, которую Asus собирается использовать в ROG Phone 8, но есть надежда, что это будет более высококлассный датчик, который позволит делать выдающиеся фотографии с улучшенным динамическим диапазоном и прочими функциями, которые обычно ожидаются от камеры высокого качества в смартфоне.

Новый тизер также демонстрирует модуль камеры на Asus ROG Phone 8 и показывает, как Asus планирует его дизайн на этот раз. Он немного отличается от того, что мы видели в предыдущих моделях, но сохраняет свою угловатую форму.

Хотя о последнем флагмане Asus пока нет много информации, но подтверждено, что вас ждет Snapdragon 8 Gen 3, большой объем оперативной и встроенной памяти, а также мощная батарея. Остальные характеристики соответствуют особенностям игровых телефонов. Ожидается более подробная информация о следующем игровом телефоне от Asus, и, как и многие другие, я с нетерпением жду дополнительных подробностей. Надеюсь, что у меня будет возможность протестировать устройство и оценить, насколько впечатляющим может быть игровой смартфон.