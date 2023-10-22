ASUS ROG устроила крупное мероприятие — множество анонсов яркого семейства

Сегодня в городе Чэнду компания ROG провела конференцию ROG DAY 2023, ориентированную на игроков, и представила новую аппаратную продукцию. Мероприятие, которое назвали "Игроки Шу Ди Герои" (装), призвано познакомить публику с последними разработками компании.
На старте конференции появились две знаменитости - РО Химэ и Себу Сэнки. Озвучено, что премьера новой одежды этих персонажей запланирована на 1 ноября. Кроме этого, были анонсированы новые продукты, включая:
- Материнская плата Fubuki - ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S.
- ROG Octopus 7 - новый флагманский киберспортивный роутер.
- Монитор Mewtwo MAX ROG SWIFT PG248QP.
ROG также представила свою новую линейку Fubuki, которая включает в себя материнскую плату ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S Fubuki, видеокарту ROG STRIX Raptor RTX4080 O16G в белом исполнении, систему водяного охлаждения ROG STRIX LC Fubuki 360 ARGB, блок питания ROG STRIX Fubuki AURA мощностью 1000 Вт, корпус ROG STRIX HELIOS Fubuki MOD, процессор Intel Core i7-14700K, монитор ROG SWIFT PG27UQR-W Super God 27 Fuxue, маршрутизатор ROG Magic Cube, клавиатура ROG Night Devil, клавиатура Moonlight White, игровая мышь ROG Dragon Scale ACE AimLab, мышь Moon Brilliant White, ROG Наушники Prism Headphones White Limited Edition, коврик для мыши из закаленного стекла ROG Moonstone ACE L и другое оборудование.