ASUS RTX 4060 Ti со слотом M.2 уже готовится к выпуску

В июле текущего года ASUS представила концептуальную видеокарту RTX 4060 Ti с возможностью установки SSD M.2. Сейчас официально подтверждено, что эта инновационная видеокарта находится в производстве и доступна на рынке.

Генеральный директор ASUS Computer Open Platform в Китае, г-н Ю Юаньлинь (@平平通TonyUncle), опубликовал сообщение на платформе Station B с заголовком "SSD подключен к видеокарте!" и видео "4060Ti с возможностью установки твердотельного накопителя M.2 официально находится в серийном производстве". В видеоролике показано, как установить эту видеокарту с PCIe 5.0 жестким диском и подключить дополнительные карты RTX 4090 или захвата через адаптер. На зарубежных электронных платформах уже указана цена этой видеокарты - 558,9 евро (54 000 рублей на текущий момент), однако ее наличие на рынке пока неясно.

Видеокарты серии NVIDIA RTX 4060 используют соединение PCIe 4.0*8, и ASUS предоставляет оставшиеся каналы PCIe для установки SSD. Слот M.2 размещен на задней панели видеокарты рядом с радиатором для эффективного охлаждения. Эта конструкция не только использует свободные каналы PCIe, но также обеспечивает удобство при установке твердотельных накопителей в корпус.

Задняя панель видеокарты оснащена крышкой, которую можно открыть для установки SSD, а также можно подключить высокопроизводительную видеокарту с использованием M.2 - PCIe кабеля.