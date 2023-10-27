ASUS выпускает видеокарту GeForce RTX 4060 Ti со слотом расширения для SSD M.2

ASUS представила новую видеокарту GeForce RTX 4060 Ti, которая обладает интересной особенностью – слотом M.2 для расширения хранилища SSD. Несмотря на то, что видеокарты ASUS GeForce RTX 4060 Ti Dual 16 ГБ и 8 ГБ уже доступны на рынке, две новые версии обещают больше возможностей.

Стоит отметить, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti с процессорами AD106 используют всего 8 линий PCIe, оставляя остальные 8 линий в стандартном слоте x16 неиспользованными. Однако ASUS придумала инновационное решение, которое позволяет использовать, по меньшей мере, 4 из этих 8 оставшихся линий, чтобы подключить слот расширения M.2 сзади видеокарты. Слот M.2 находится под крышкой задней панели и легко доступен, крепится двумя винтами и выполняет функцию радиатора для SSD.

ASUS также рекомендует использовать BIOS-профиль "Производительность" при подключении M.2-накопителя на задней панели двух графических процессоров GeForce RTX 4060 Ti. Этот профиль заставляет вентиляторы работать на более высоких оборотах, обеспечивая более эффективное охлаждение по сравнению с профилем "Тихий". Режимы можно легко переключать с бокового переключателя на печатной плате. Видеокарты GeForce RTX 4060 Ti имеют TDP 160/165 Вт, их 8-контактный разъем должен обеспечивать 150 Вт, и оставшаяся мощность может поступать через слот PCIe (75 Вт). ASUS представила этот дизайн недавно.

Это отличная новость, так как основные игровые ПК, использующие видеокарты GeForce RTX 4060 Ti, обычно имеют ограниченное количество слотов M.2 для накопителей. Поэтому наличие дополнительного M.2-слота на видеокарте является большим преимуществом для пользователей, беспокоящихся о вопросах хранения данных на своих компьютерах.

В будущем возможно появление карт с двумя слотами x4, но поддержка высокопроизводительных твердотельных накопителей, таких как накопители Gen 5, остается неясной. В настоящее время модель ASUS GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ продается в розничном магазине Multironic в Финляндии по цене 558,90 евро, что на 60 евро дороже стандартного варианта Dual OC, и примерно на 10-20 евро дешевле версий на 16 ГБ, в зависимости от OC и отсутствия OC.