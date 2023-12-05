ASUS выпустит RTX 4070 с турбинным охлаждением

Видеокарта ASUS TURBO RTX4070 12G, недавно появившаяся на официальном веб-сайте ASUS, порадует фанатов турбинного охлаждения. Точная дата старта продаж неизвестна, но деньги с завтраков стоит откладывать уже сейчас.

Как следует из маркировки модели ASUS TURBO RTX4070 оснащен турбинным охлаждением, что не так часто встречается в высокопроизводительных видеокартах из серии RTX 40. Его компактные размеры (269 x 111 x 40 мм) делают его более подходящим для серверов и компактных систем SFF. Согласно данным, обнародованным самой компанией, частота по умолчанию этой версии графического чипа составляет 2475 МГц. Она оборудована 12 ГБ видеопамяти GDDR6X, интерфейсом 192 бита, скоростью 21 Гбит/с, а также предлагает интерфейсы HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4a и поддерживает HDCP 2.3.

Дизайн данной видеокарты в основном соответствует конфигурации двухслотовой турбины, использующей канальный радиатор из алюминия и меди, один вентилятор охлаждения с двойным шарикоподшипником и внешний источник питания с 8-контактным разъемом. Рекомендуемая мощность блока питания составляет 650 Вт.

ASUS также отметила, что этот графический ускоритель производится с применением полностью автоматизированного технологического процесса, который позволяет выполнить все этапы пайки за один цикл. Это не только снижает тепловую нагрузку на компоненты, но и позволяет избежать применения агрессивных химикатов при очистке. Использование такой технологии может в конечном итоге снизить негативное воздействие на окружающую среду, уменьшить энергопотребление в процессе производства и обеспечить создание более надежных продуктов.