Atari в очередной раз продает свои классические игры — теперь в портативном формате

Atari совместно с My Arcade представили новую портативную игровую консоль Gamestation Go, которая стала обновлённой версией прошлогодней Gamestation Portable. Эта модель объединяет ностальгию по ретро-геймингу с современными технологиями и необычными элементами управления, предлагая геймерам нечто уникальное.

Gamestation Go оснащена привычными для геймеров элементами: крестовиной, аналоговым стиком и кнопками A, B, X, Y. Но главным сюрпризом стал встроенный трекбол — редкость для портативных устройств, который намекает на поддержку игр с более сложным управлением. Вдобавок консоль включает цифровой блок для настройки, кнопки «Пуск» и «Настройки», а также верхние триггеры R1, R2, L1 и L2.

Среди интерфейсов — USB Type-C, HDMI, слот для карты памяти microSD и 3,5-миллиметровый разъём для наушников. HDMI-порт позволяет подключить консоль к телевизору или монитору, превращая её в полноценное игровое устройство для дома. А продуманная подставка и вентиляционные отверстия на задней панели делают её удобной для длительных игровых сессий.

Gamestation Go оснащена подсветкой для большинства элементов управления, что особенно удобно для игр в тёмное время суток. На задней панели расположены два USB Type-C порта, которые можно использовать для подключения проводных контроллеров. Это намекает на возможность мультиплеерных режимов или совместимости с другими устройствами.

Детали о поддерживаемых играх и игровых платформах пока остаются тайной, но набор элементов управления и интерфейсов намекает на широкий функционал. Возможно, устройство сможет запускать не только ретро-игры от Atari, но и контент других платформ.

На выставке CES 2025 в Лас-Вегасе, которая стартует через несколько дней, ожидаются новые подробности о Gamestation Go. Предыдущая модель, Gamestation Portable, была оценена в $150, и, скорее всего, стоимость обновлённой версии останется в этом диапазоне.

Gamestation Go обещает стать интересным выбором для поклонников ретро-игр и тех, кто ищет необычное устройство для развлечений. Комбинация трекбола, продвинутого управления и современного функционала делает эту консоль уникальным предложением на рынке. Вопрос в том, сможет ли она оправдать ожидания и стать достойным конкурентом в мире портативных устройств.