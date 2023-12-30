AYANEO анонсировал свои первые портативные консоли на чипах Ryzen 8040U

Большинство производителей портативных консолей в настоящее время обновляют свои устройства, используя гибридные процессоры AMD Ryzen 8040U «Hawk Point».

На рынке портативных консолей преобладают APU AMD Ryzen 7040 и Ryzen Z1 на базе процессора Phoenix из-за высокой производительности на ватт и графической мощности. Недавно были анонсированы обновленные консоли, использующие новейшие гибридные процессоры AMD Ryzen 8040 «Hawk Point», с ожидаемым выпуском к февралю 2024 года.

Гибридные процессоры AMD Hawk Point, вероятно, станут доминирующими в индустрии портативных устройств, начиная с портативного устройства FLIP от AYANEO, оснащенного Ryzen 7 8840U. AYANEO FLIP — первый портативный компьютер с двумя экранами, работающий на APU AMD Hawk Point и поставляющийся с APU Phoenix (Ryzen 7 7840U), предоставляя лучшее из обоих миров.

Новые APU AMD Ryzen 8040 представляют собой обновление семейства Ryzen 7040 «Phoenix» с некоторыми улучшениями в управлении питанием и механизме XDNA. Они расположены между предыдущими чипами Phoenix и будущими Strix Point, не принеся значительных различий в производительности.

AYANEO FLIP представлен двумя конфигурациями: AYANEO FLIP KB и AYANEO FLIP DS. Этот портативный компьютер с двумя экранами, напоминающий Nintendo DS, обещает увлекательные возможности, включая 7-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. GPD также объявил о внедрении APU AMD Hawk Point в свое портфолио портативных устройств, включая Win Mini. Ожидается, что рынок портативных устройств станет конкурентоспособным, с процессорами Intel Meteor Lake также ожидаемыми в этом сегменте.