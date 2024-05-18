Ayaneo показала линейку портативных и мини-консолей Retro Reshape и графическую док-станцию ​​RX 7600M XT

Ayaneo представила свою новейшую линейку Retro Reshape, включающую док-станцию с графическим процессором RX 7600M XT, мини-ПК AM10S и карманные компьютеры Air 1S на базе процессоров AMD Ryzen 8000.

Начнем с мини-ПК Ayaneo Retro Mini PC AM01S, который обновился с APU Ryzen 3000/5000 до новой серии APU Ryzen 8000. Устройство теперь имеет современный дизайн с откидным экраном, два порта USB4, два порта LAN 2,5G Ethernet, два порта HDMI и два порта Type-A.

Мини-ПК Ayaneo AM01S оснащен на выбор процессором AMD Ryzen 9 8945HS или Ryzen 7 8845HS с 8 ядрами, 16 потоками, iGPU Radeon 780M «RDNA 3» и TDP 65 Вт. Система охлаждения с двумя вентиляторами позволяет поддерживать TDP до 84-90 Вт, что доказано тестами на других мини-ПК.

КПК Ayaneo AIR 1S теперь оснащен процессором AMD Ryzen 7 8840U. Остальные характеристики остались неизменными: 5,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p, система охлаждения с одним вентилятором и тепловой трубкой, рассеивание до 25 Вт тепла, до 32 ГБ памяти LPDDR5X и поддержка SSD M.2 (2280) емкостью до 4 ТБ. Вес устройства составляет 405 граммов.

Графическая док-станция Starship AG01, выполненная в ретро-стиле, оснащена графическим процессором AMD Radeon RX 7600M XT. Она имеет металлический корпус, мощную систему охлаждения и спиральную подсветку RGB. Док-станция доступна в цветах Nebula Red и Interstellar Grey. На передней панели расположена фирменная табличка для дополнительной персонализации.

На боковых сторонах графической док-станции Ayaneo Starship AG01 имеются вытяжные отверстия, а на задней панели расположены разъемы: два HDMI, два DP, USB Type-A и Type-C, а также порт LAN 2,5 GbE. Также есть панель для установки SSD без инструментов.

Графический процессор AMD Radeon RX 7600M XT, основанный на ядре Navi 33 «RDNA 3», включает 32 вычислительных блока, 2048 шейдерных блоков, 32 МБ кэш-памяти Infinity, 8 ГБ памяти GDDR6 с 128-битной шиной и максимальной тактовой частотой 2615 МГц. TGP можно настроить в диапазоне 75–120 Вт. Подобные графические док-станции уже выпускали другие компании, например, GPD G1 и OneXGPU.

Ayaneo также анонсировала мини-карманный компьютер Pocket DMG с процессором Qualcomm Snapdragon G3X Gen2, карманный компьютер Pocket Micro и блок питания Retro Power Bank с режимом быстрой зарядки PD мощностью 45 Вт через два порта USB Type-C (12000 мАч). Ожидается, что эти продукты появятся в ближайшие месяцы, с дополнительной информацией о ценах, доступности и конфигурациях.