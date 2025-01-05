BenQ Zowie XL2586X+ — монитор для тех, кому мало 240Гц

Zowie, игровое подразделение компании BenQ, представило монитор XL2586X+ с диагональю 24,1 дюйма, ориентированный на киберспортсменов и требовательных геймеров. Устройство позиционируется как самый быстрый игровой монитор в мире, благодаря невероятной частоте обновления 600 Гц. Такой показатель обеспечивает максимальную плавность изображения, идеально подходящую для игр с быстрым темпом, где каждая доля секунды имеет значение.

Главным технологическим прорывом устройства стала новая матрица Fast-TN. Она отличается повышенной скоростью отклика и уменьшением размытости изображения, что значительно превосходит предыдущие поколения TN-панелей. В дополнение к этому в XL2586X+ используется новая цветная плёнка, которая улучшает цветопередачу на 35%. Это делает изображения более яркими, а противников на игровом поле — максимально отчётливыми, даже в условиях динамичной игры. Монитор также оснащён фирменной технологией DyAc2 (Dynamic Accuracy), которая минимизирует артефакты изображения при движении, позволяя сохранять чёткость даже в самых напряжённых игровых моментах. Этот эффект особенно заметен в шутерах, где точность прицеливания напрямую влияет на исход матча.

Инновационным дополнением стала функция автоматического переключения цветовых режимов. С помощью фирменного программного обеспечения XL Setting to Share монитор сам адаптирует настройки для каждой конкретной игры или сценария. Это позволяет геймерам не тратить время на ручные корректировки и сосредоточиться исключительно на игре. Эргономичная подставка с подшипниками промышленного класса делает настройку высоты и угла наклона быстрой и интуитивной. Важное преимущество этой конструкции — стабильность и точность фиксации, что особенно важно на турнирах, где каждый миллиметр положения экрана имеет значение.

Остальные подробности о Zowie XL2586X+ раскроют на предстоящей выставке CES 2025, которая стартует совсем скоро. Этот монитор уже сейчас вызывает ажиотаж среди киберспортсменов и профессиональных игроков, стремящихся получить максимально возможное преимущество в состязаниях.