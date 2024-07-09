Без проводов и батарейки — вышла мышь Logitech G309

Компания Logitech представила новую беспроводную игровую мышь Logitech G309 Lightspeed, которая стала одной из самых доступных моделей с поддержкой беспроводной зарядки. Мышь оснащена специальным суперконденсатором, который накапливает заряд при использовании вместе с ковриком Logitech G Powerplay.

Хотя Logitech G309 не является первой игровой мышью с поддержкой беспроводной зарядки (ранее вышли Razer Mamba HyperFlux и Mad Catz RAT Air в 2018 году), она отличается возможностью работы как с фирменным ковриком, так и с обычными пальчиковыми батарейками или аккумуляторами. Вес мыши с батарейками составляет 89 граммов, однако, при использовании только суперконденсатора и коврика вес снижается до 68 граммов, что приближает её к лёгкой модели Logitech G Pro X Superlight 2 (60 граммов). Последняя также поддерживает зарядку от коврика Logitech G Powerplay, но стоит $160, что вдвое дороже Logitech G309. Следует учитывать, что коврик Logitech G Powerplay стоит ещё $120.

Logitech G309 подключается к источнику сигнала через Bluetooth или USB-передатчик Logitech Lightspeed. При использовании Bluetooth заявляется до 600 часов работы от одного заряда, а при подключении через USB-передатчик — более 300 часов. Кроме того, USB-передатчик Lightspeed поддерживает беспроводные клавиатуры G515 TKL, G715, G915, G915 TKL, Pro X 60 и Pro X TKL.

В Logitech G309 используются гибридные оптомеханические переключатели Lightforce и оптический сенсор Hero 25K с разрешением от 100 до 25 тысяч DPI, максимальной скоростью 400 IPS и поддержкой ускорения 40G. Такой набор компонентов уже используется в премиальных моделях игровых мышей Logitech.

Размеры Logitech G309 составляют 120 × 64 × 39 мм, и она может хранить до пяти профилей игровых настроек во внутренней памяти. Новинка доступна за $79,99 в официальном онлайн-магазине Logitech в чёрном и белом цветах.